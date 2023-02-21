Наумова (Меньшина) Прасковья Алексеевна
Место рожденияс.Сметанино
Дата рождения1877
Дата смерти07.10.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Меньшин Алексей Львович
Мать: не указана
с.Сметанино
Бракосочетание
30.01.1898
с.Сметанино
Рождение ребёнка
17.01.1899
Сын: Наумов Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1900
Сын: Наумов Василий Степанович
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Наумов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.11.1905
Сын: Наумов Александр Степанович
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Наумов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1910
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.04.1912
Дочь: Сучкова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Наумов Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
с.Сметанино
крестьянка
Смерть
07.10.1953
с.Сметанино
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Сметанино