Наумова (Меньшина) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Меньшина) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

с.Сметанино

Дата рождения

1877

Дата смерти

07.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Меньшин Алексей Львович

Мать: не указана

с.Сметанино
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино
Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Наумов Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Наумов Василий Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Наумов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Наумов Александр Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Наумов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Наумов Иван Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.04.1912

Дочь: Сучкова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Наумов Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Наумов Степан Алексеевич

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
с.Сметанино
крестьянка
Смерть
07.10.1953
с.Сметанино
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Сметанино
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