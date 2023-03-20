Шимарова (Сафронова) Татьяна Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1899
Дата смерти02.05.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Сафронов Егор
Мать: Елена
Россия
Рождение ребёнка
09.05.1936
Дочь: Надеждина Александра Петровна
Отец ребёнка: Шимаров Петр
Смерть
02.05.1947
д.Старая
Похороны
Неизвестно
село Красное Орехо-Зуевского района