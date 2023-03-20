Шимарова (Сафронова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимарова (Сафронова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1899

Дата смерти

02.05.1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Сафронов Егор

Мать: Елена

Россия
Рождение ребёнка
09.05.1936

Дочь: Надеждина Александра Петровна

Отец ребёнка: Шимаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимаров Петр

Смерть
02.05.1947
д.Старая
Похороны
Неизвестно
село Красное Орехо-Зуевского района
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