Черных Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Черных Иван Прохорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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