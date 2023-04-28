Козак (Тхорик) Анастасия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козак (Тхорик) Анастасия Демьяновна

Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Тхорик Демьян

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
12.09.1899 ст.

Муж: Козак Андрей Николаевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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