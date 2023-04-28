Козак (Тхорик) Анастасия Демьяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Тхорик Демьян
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно