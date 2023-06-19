Брагин Кузьма Климентьев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1844
Сын: Брагин Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Брагина Фёдора савельева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Кузьминична
Мать ребёнка: Брагина Фёдора савельева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Брагина Фёдора савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Фёдора савельева
Смерть
Неизвестно