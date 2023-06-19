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Брагин Кузьма Климентьев

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Брагин Климентий Миронов

Мать: Брагина Матрёна Тимофеева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Брагин Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Брагина Фёдора савельева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Кузьминична

Мать ребёнка: Брагина Фёдора савельева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Брагин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Брагина Фёдора савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Фёдора савельева

Смерть
Неизвестно