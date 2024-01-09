Коротенко (Лавренко) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенко (Лавренко) Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1897 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Коротенко Александр Изотович

Отец ребёнка: Коротенко Изот

Рождение ребёнка
25.01.1908

Дочь: Метелева Мария Изотовна

Отец ребёнка: Коротенко Изот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротенко Изот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротенко Изот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротенко Изот

Упоминание
Неизвестно
в 26 лет осталась вдовой, когда Изота придавило телегой.Была беременна т.Марусей
Смерть
Неизвестно
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