Коротенко (Лавренко) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Коротенко Александр Изотович
Отец ребёнка: Коротенко Изот
Рождение ребёнка
25.01.1908
Дочь: Метелева Мария Изотовна
Отец ребёнка: Коротенко Изот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротенко Изот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротенко Изот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротенко Изот
Упоминание
Неизвестно
в 26 лет осталась вдовой, когда Изота придавило телегой.Была беременна т.Марусей
Смерть
Неизвестно