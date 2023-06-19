Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: ЯКОВ ЕМИЛЬЯНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1901
Сын: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова ОЛЬГА МАТВЕЕВНА
Отец ребёнка: Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно