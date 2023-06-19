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Новикова СИНКЛИТИНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Место рождения

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ЯКОВ ЕМИЛЬЯНОВИЧ

Мать: не указана

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.06.1901

Сын: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова ОЛЬГА МАТВЕЕВНА

Отец ребёнка: Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков МАТВЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия