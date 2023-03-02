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(Краснякова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка

Дата рождения

05.01.1940

Дата смерти

29.04.1986

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940

Отец: Кожемякин Иван Савельевич

Мать: Мария Акимовна

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
03.12.1962

Сын: Красняков Александр Иванович

Отец ребёнка: Красняков Иван

Рождение ребёнка
15.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красняков Иван

Рождение ребёнка
13.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красняков Иван

Смерть
29.04.1986
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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