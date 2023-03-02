(Краснякова) Зоя Ивановна
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Дата рождения05.01.1940
Дата смерти29.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940
Отец: Кожемякин Иван Савельевич
Мать: Мария Акимовна
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
03.12.1962
Сын: Красняков Александр Иванович
Отец ребёнка: Красняков Иван
Рождение ребёнка
15.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красняков Иван
Рождение ребёнка
13.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красняков Иван
Смерть
29.04.1986
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка