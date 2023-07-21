Губарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Губарев Антон Андреев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно