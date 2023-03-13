Резанова Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Настасья Никифоровна

Отец ребёнка: Резанов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Арина Никифоровна

Отец ребёнка: Резанов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афимья Никифоровна

Отец ребёнка: Резанов Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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