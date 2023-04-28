Осипова евдокия (федькина) григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова евдокия (федькина) григорьевна

Место рождения

Волосово-Звягино, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.03.1902

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902

Отец: Федькин ГРИГОРИЙ

Мать: Федькина НАТАЛЬЯ

Волосово-Звягино, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Осипов кузьма кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1932

Сын: Осипов николай кузьмич

Отец ребёнка: Осипов кузьма иванович

Рождение ребёнка
08.06.1936

Дочь: Воеводина татьяна КУЗЬМИНИЧНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Степанюк ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1976
Волосово-Звягино, Козельский муниципальный район, Калужская область
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