Осипова евдокия (федькина) григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1902
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1902
Отец: Федькин ГРИГОРИЙ
Мать: Федькина НАТАЛЬЯ
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.11.1932
Отец ребёнка: Осипов кузьма иванович
Рождение ребёнка
08.06.1936
Дочь: Воеводина татьяна КУЗЬМИНИЧНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Степанюк ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1976