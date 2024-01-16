Корнеев Андрей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1962

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1962

Отец: Корнеев Валерий Михайлович

Мать: не указана

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