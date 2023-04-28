Малютин (Назарова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин (Назарова) Марья

Место рождения

Среднее, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Семен

Мать: не указана

Среднее, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1904

Сын: Малютин Михаил

Отец ребёнка: Малютин Прокопий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Малютин Павел

Отец ребёнка: Малютин Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Малютин Прокопий

Смерть
Неизвестно
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