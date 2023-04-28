Малютин (Назарова) Марья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1904
Сын: Малютин Михаил
Отец ребёнка: Малютин Прокопий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Малютин Павел
Отец ребёнка: Малютин Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Малютин Прокопий
Смерть
Неизвестно