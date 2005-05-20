Смирнов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1936
Дата смерти20.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1936
Рождение ребёнка
?.04.1960
Сын: Смирнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Лилия Александровна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Смирнова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова Лилия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2005