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Смирнов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1936

Дата смерти

20.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1936

Отец: Смирнов Владимир Александрович

Мать: Смирнова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1960

Сын: Смирнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Лилия Александровна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Смирнова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова Лилия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лилия Александровна

Смерть
20.05.2005
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