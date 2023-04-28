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Легович Сергей Владимирович

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

15.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1988

Отец: Легович Владимир Андреевич

Мать: Легович Вера Германовна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
21.03.2009

Жена: Легович Галина Петровна

Рождение ребёнка
28.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легович Галина Петровна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легович Галина Петровна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
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