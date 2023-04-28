Легович Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1988
Бракосочетание
21.03.2009
Жена: Легович Галина Петровна
Рождение ребёнка
28.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легович Галина Петровна
Рождение ребёнка
26.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легович Галина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно