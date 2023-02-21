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Семенова (Чуева) Клавдия Васильевна
Семенова (Чуева) Клавдия Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1952
Пол
Женский
Отец
Чуев Василий Терентьевич
1924 г.р.
Мать
Чуева (Дмитриева) Екатерина Афанасьевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1952
Отец:
Чуев Василий Терентьевич
Мать:
Чуева Екатерина Афанасьевна
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