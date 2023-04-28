Прокудин-Горский Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудин-Горский Сергей Михайлович

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Место рождения

Фуникова Гора, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

30.08.1863

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Фуникова Гора, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1919
Норвегия
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Англия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1944
Париж, Франция
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