Прокудин-Горский Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1863
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Норвегия
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Англия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1944
Париж, Франция