Файзуллин Хайрулла Абдуллович
Место рожденияд.Аксарово Куюргазинский район БАССР
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти15.09.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: Файзуллин Абдулла
д.Аксарово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
14.05.1957
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1960
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Смерть
15.09.1977
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
с.Ермолаево Куюргазинского района БАССР