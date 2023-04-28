Соловьева (Шабалина) Антонина Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1972
Рождение ребёнка
10.06.1993
Сын: Соловьев Александр Викторович
Отец ребёнка: Соловьёв Виктор Николаевич
Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.2004
Дочь: Соловьева Августина Викторовна
Отец ребёнка: Соловьёв Виктор Николаевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно