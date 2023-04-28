Соловьева (Шабалина) Антонина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Шабалина) Антонина Геннадьевна

Место рождения

Хмелевка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1972

Отец: Шабалин Геннадий Степанович

Мать: Шабалина Виктория Августовна

Хмелевка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.06.1993

Сын: Соловьев Александр Викторович

Отец ребёнка: Соловьёв Виктор Николаевич

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.2004

Дочь: Соловьева Августина Викторовна

Отец ребёнка: Соловьёв Виктор Николаевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Виктор Николаевич

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