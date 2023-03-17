Лебедев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1955
Дочь: Фролова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Клавдия Кузьминична
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лебедев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лебедева Клавдия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно