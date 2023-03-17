Лебедев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1955

Дочь: Фролова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Клавдия Кузьминична

Рождение ребёнка
1958

Сын: Лебедев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева Клавдия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Клавдия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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