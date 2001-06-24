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Князев Даниил Викторович
Князев Даниил Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2001
Пол
Мужской
Отец
Князев Виктор Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Князева Татьяна Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2001
Отец:
Князев Виктор Анатольевич
Мать:
Князева Татьяна Николаевна
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