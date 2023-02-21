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Черноземов Николай Николаевич

Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

1907

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Черноземов Николай Евгениевич

Мать: Черноземова Анна Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
1908
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
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