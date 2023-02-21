Рассадкина Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Рассадкин Андрей Павлович
Отец ребёнка: Рассадкин Павел Ильич
Рождение ребёнка
16.07.1883 ст.
Дочь: Рассадкина Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Рассадкин Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно