Рассадкина Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассадкина Ульяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Рассадкин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Рассадкин Павел Ильич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1883 ст.

Дочь: Рассадкина Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Рассадкин Павел Ильич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассадкин Павел Ильич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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