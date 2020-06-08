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Николаев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Алексеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

29.04.1937

Дата смерти

08.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1937

Отец: Николаев Алексей Романович

Мать: Николаева Федосия Семеновна

Алексеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
12.09.1960

Жена: Николаева Галина Андреевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
а/з 37 от 12 сент 1960
Рождение ребёнка
25.05.1961

Сын: Николаев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Галина Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1963

Дочь: Коштуля Марина Владимировна

Мать ребёнка: Николаева Галина Андреевна

Рождение ребёнка
14.12.1969

Дочь: Шень, Аралина, Дмитриева Ирина

Мать ребёнка: Николаева Галина Андреевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.06.2020
Похороны
Неизвестно
Алексеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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