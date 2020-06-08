Николаев Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1937
Дата смерти08.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1937
Бракосочетание
12.09.1960
а/з 37 от 12 сент 1960
Рождение ребёнка
25.05.1961
Сын: Николаев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Николаева Галина Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1963
Дочь: Коштуля Марина Владимировна
Мать ребёнка: Николаева Галина Андреевна
Рождение ребёнка
14.12.1969
Дочь: Шень, Аралина, Дмитриева Ирина
Мать ребёнка: Николаева Галина Андреевна
Смерть
08.06.2020
Похороны
Неизвестно