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Хайков Сергей Леонидович
Хайков Сергей Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.78
Пол
Мужской
Отец
Хайков Леонид Васильевич
1952 г.р.
Мать
Хайкова (Банкет) Валентина Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.78
Отец:
Хайков Леонид Васильевич
Мать:
Хайкова Валентина Николаевна
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