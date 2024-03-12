Молданов Алексей
Место рожденияБольшой Вар
Дата рождения05.09.1922
Дата смерти21.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1922
Отец: Молданов Степан
Мать: Молданова Анна
Большой Вар
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Молданов Кирилл
Мать ребёнка: Молданова Анна
Большой Вар
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Бабкина Софья
Мать ребёнка: Молданова Анна
Большой Вар
Рождение ребёнка
06.01.1957
Деревня Новый Назым Самаровского раона
Рождение ребёнка
18.03.1962
Рождение ребёнка
10.10.1964
Сын: Молданов Иосиф
Мать ребёнка: Молданова Анна
Рождение ребёнка
24.05.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молданова Анна
Смерть
21.03.1988
родовые угодья в тайге
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно