Молданов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданов Алексей

Место рождения

Большой Вар

Дата рождения

05.09.1922

Дата смерти

21.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

1948 г.р.
1954 г.р.
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1964 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1922

Отец: Молданов Степан

Мать: Молданова Анна

Большой Вар
Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Молданов Кирилл

Мать ребёнка: Молданова Анна

Большой Вар
Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Бабкина Софья

Мать ребёнка: Молданова Анна

Большой Вар
Рождение ребёнка
06.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Анна

Деревня Новый Назым Самаровского раона
Рождение ребёнка
18.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Анна

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
10.10.1964

Сын: Молданов Иосиф

Мать ребёнка: Молданова Анна

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Анна

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова Анна

Смерть
21.03.1988
родовые угодья в тайге
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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