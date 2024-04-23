Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Максим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1751
Жена: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1753
Сын: Архип Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1755
Сын: Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.08.1765
Сын: Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна