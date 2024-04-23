Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Максимович

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Максим Иванович

Мать: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1751

Жена: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
12.01.1753

Сын: Архип Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1755

Сын: Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1765

Сын: Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

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