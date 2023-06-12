Ажар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ажар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

SN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жетписбек

Мать: Гульнар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руслан

Смерть
Неизвестно