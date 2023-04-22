Радостев Егор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостев Егор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радостев Петр Артамонов

Мать: не указана

Место жительства
До 1835 ст.
поч. Бородинский
переведен в 1835 году, сегоже села в деревню Большую Серву Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Место жительства
С 1835 ст.
Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Смерть
Неизвестно
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