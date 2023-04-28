Меланья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Архипов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Анатоновна
Отец ребёнка: Антон Архипов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Арсений Антонович
Отец ребёнка: Антон Архипов
Рождение ребёнка
1798 или 1803
Дочь: Прохорова Наталья Анатоновна
Отец ребёнка: Антон Архипов
Смерть
Неизвестно