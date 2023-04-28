Меланья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Федоровна

Место рождения

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Архипов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Анатоновна

Отец ребёнка: Антон Архипов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Арсений Антонович

Отец ребёнка: Антон Архипов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1798 или 1803

Дочь: Прохорова Наталья Анатоновна

Отец ребёнка: Антон Архипов

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
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