(Перльштейн) Эстер-Малка (Мария) Исааковна (Исаевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Перльштейн Вениамин Соломонович
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
Бракосочетание
До 1877
Супруг(-а): Эстер-Малка (Мария) Исааковна (Исаевна) Перльштейн
Рождение ребёнка
23.03.1880
Сын: Перлштейн Моисей Соломонович
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
г. Владикавказ
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Блюма-Лея Соломоновна
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Перльштейн Давид-Абрам Шлемович
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хая Шлемовна
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Перльштейн Иосиф Соломонович
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
Рождение ребёнка
12.01.1893
Дочь: Марьяся Шлемовна
Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович
Смерть
После 1934
Москва, город федерального значения Москва