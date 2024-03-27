(Перльштейн) Эстер-Малка (Мария) Исааковна (Исаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перльштейн) Эстер-Малка (Мария) Исааковна (Исаевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Перльштейн Вениамин Соломонович

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
До 1877

Муж: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Супруг(-а): Эстер-Малка (Мария) Исааковна (Исаевна) Перльштейн
Рождение ребёнка
23.03.1880

Сын: Перлштейн Моисей Соломонович

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

г. Владикавказ
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Блюма-Лея Соломоновна

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1886

Сын: Перльштейн Давид-Абрам Шлемович

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хая Шлемовна

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1891

Сын: Перльштейн Иосиф Соломонович

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
12.01.1893

Дочь: Марьяся Шлемовна

Отец ребёнка: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
После 1934
Москва, город федерального значения Москва
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