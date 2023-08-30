(Злобина) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
05.12.1906
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
29.10.1910
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
10.12.1913
Дочь: Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
24.06.1916
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
07.05.1918
Дочь: Серафима Тихоновна
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
05.10.1921
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович