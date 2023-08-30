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(Злобина) Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Желнин Тихон Тихонович

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Желнин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1913

Дочь: Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1916

Сын: Желнин Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1918

Дочь: Серафима Тихоновна

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1921

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Желнин Тихон Тихонович

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