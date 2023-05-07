Андриянова Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1941
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1941
Рождение ребёнка
29.10.1959
Дочь: Горкунова Ирина Рудольфовна
Отец ребёнка: Ахметов Рудольф Салихович
Рождение ребёнка
12.05.1974
Дочь: Андриянова Марина Рудольфовна
Отец ребёнка: Ахметов Рудольф Салихович
Рождение ребёнка
06.10.1975
Сын: Андриянов Сергей Рудольфович
Отец ребёнка: Ахметов Рудольф Салихович