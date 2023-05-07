Андриянова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1941

Отец: Андриянов Николай Павлович

Мать: Андриянова Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.10.1959

Дочь: Горкунова Ирина Рудольфовна

Отец ребёнка: Ахметов Рудольф Салихович

Рождение ребёнка
12.05.1974

Дочь: Андриянова Марина Рудольфовна

Отец ребёнка: Ахметов Рудольф Салихович

Рождение ребёнка
06.10.1975

Сын: Андриянов Сергей Рудольфович

Отец ребёнка: Ахметов Рудольф Салихович

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