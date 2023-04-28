Колько Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смерти28.04.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.04.1896 ст.
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
№ 24. 28/30 апреля — Верхне-Салдинской волости отставной солдат Дмитрий Федоров Колько — 52 // от старческого изнеможения. - Священник Константин Зеленцов (ГАСО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 165. Л. 174 об.-175 ... Показать все