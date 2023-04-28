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Колько Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

28.04.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
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Место
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Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
28.04.1896 ст.
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
№ 24. 28/30 апреля — Верхне-Салдинской волости отставной солдат Дмитрий Федоров Колько — 52 // от старческого изнеможения. - Священник Константин Зеленцов (ГАСО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 165. Л. 174 об.-175 ... Показать все
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