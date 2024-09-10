Мавра (Марфа) Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Марфа) Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1707 и 1717 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1702 и 1712 г.р.

Дети

Между 1739 и 1741 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
Между 1743 и 1745 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1752 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1717 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
Между 1739 и 1741 ст.

Сын: Кузьма Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
Между 1743 и 1745 ст.

Сын: Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Елисей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Смерть
Неизвестно

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