Мавра (Марфа) Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1707 и 1717 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1707 и 1717 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
Между 1739 и 1741 ст.
Сын: Кузьма Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1745 ст.
Сын: Тимофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Сын: Елисей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно