Алексеева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1976

Сын: Алексеев Роман Леонидович

Отец ребёнка: Алексеев Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Алексеев Леонид Владимирович

Смерть
Неизвестно