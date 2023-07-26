Алексеева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1976
Сын: Алексеев Роман Леонидович
Отец ребёнка: Алексеев Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Алексеев Леонид Владимирович
Смерть
Неизвестно