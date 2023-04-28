Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никитична

Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1826 ст.

Сын: Демьян Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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