Агафья Никитична
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1826 ст.
Сын: Демьян Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно