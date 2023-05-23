Бровкин Савватей Лукинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Бровкин Лукоянъ Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евгения Савватеевна
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бровкин Порфирий Савватеевич
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бровкин Сергей Савватеевич
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Любовь Савватеевна
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина Савватеевна
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бровкин Николай Савватеевич
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Бровкин Алексей Савватеевич
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно