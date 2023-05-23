Бровкин Савватей Лукинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБровкин Савватей Лукинъ

Бровкин Савватей Лукинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бровкин Лукоянъ Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евгения Савватеевна

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бровкин Порфирий Савватеевич

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бровкин Сергей Савватеевич

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Любовь Савватеевна

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина Савватеевна

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бровкин Николай Савватеевич

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Бровкин Алексей Савватеевич

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Ивановна

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно