Татьянникова Иулиана Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьянникова Иулиана Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1795

Сын: Татьянников Георгий Лазарев

Отец ребёнка: Татьянников Лазарь Прохоров

Рождение ребёнка
26.10.1795

Сын: Татьянников Иосиф Лазарев

Отец ребёнка: Татьянников Лазарь Прохоров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Татьянников Вукол Лазарев

Отец ребёнка: Татьянников Лазарь Прохоров

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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