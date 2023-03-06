Татьянникова Иулиана Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1795
Сын: Татьянников Георгий Лазарев
Отец ребёнка: Татьянников Лазарь Прохоров
Рождение ребёнка
26.10.1795
Сын: Татьянников Иосиф Лазарев
Отец ребёнка: Татьянников Лазарь Прохоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Татьянников Вукол Лазарев
Отец ребёнка: Татьянников Лазарь Прохоров
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно