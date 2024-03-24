Базько Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазько Светлана

Базько Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961

Отец: Базько ?

Мать: Базько Варвара Матвеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close