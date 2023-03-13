Поречин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Поречин Дмитрий
Мать: Прасковья Самсовна
Из мещан
Бракосочетание
21.01.1890
Военная служба
?.01.1890
В запас армии рядовой
Рождение ребёнка
02.07.1892
Дочь: Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поречин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Агафия Владимировна
Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно