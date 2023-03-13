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Поречин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Поречин Дмитрий

Мать: Прасковья Самсовна

Из мещан
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Поречина Евдокия Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
?.01.1890
В запас армии рядовой
Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поречин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Агафия Владимировна

Мать ребёнка: Поречина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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