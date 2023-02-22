Березина Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.06.1903

Дата смерти

18.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
27.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Александр Григорьевич

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Александр Григорьевич

Оричевский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Александр Григорьевич

Смерть
18.01.1977
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