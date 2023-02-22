Березина Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.06.1903
Дата смерти18.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1926
Рождение ребёнка
27.11.1927
Рождение ребёнка
Около 1931
Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1934
Оричевский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1977