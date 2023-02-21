Бочарова Лидия Петровна. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова Лидия Петровна.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1916

Дочь: Бочарова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бочаров Василий Степанович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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