Гришанин александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришанин александр

Гришанин александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: ?

Мать: Гришанина Екатерина

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close