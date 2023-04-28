Аристов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Аристов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Аристова Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Причина смерти: Сердечная недостаточность