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Аристов Николай Фёдорович

Место рождения

Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Осинки, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Аристов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Аристова Степанида Андреевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Степанида Андреевна

Смерть
1966
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Сердечная недостаточность
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