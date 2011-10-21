Овчинникова (Чумирина) Надежда Гавриловна
Место рождения
Дата рождения23.10.1954
Дата смерти21.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Около 1978
Рождение ребёнка
12.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Геннадий Васильевич
Смерть
21.10.2011