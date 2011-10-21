Овчинникова (Чумирина) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Чумирина) Надежда Гавриловна

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.10.1954

Дата смерти

21.10.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Геннадий Васильевич

Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Около 1978

Муж: Овчинников Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Геннадий Васильевич

Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
21.10.2011
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