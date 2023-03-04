Gauer (Keller) Brigitte — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gauer (Keller) Brigitte

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1848 г.р.
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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1848

Дочь: Gauer Margaretha

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лиманское, Одеська область
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Рождение ребёнка
25.03.1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лиманское, Одеська область
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Смерть
Неизвестно
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