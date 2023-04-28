Пилюгин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти02.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1921
Ахтуба, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1921
Место жительства
По 1946
Байхероде, Тюрингия, Германия
Смерть
02.08.1982