Пилюгин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгин Николай Алексеевич

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Место рождения

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

02.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1921
Ахтуба, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1946
Байхероде, Тюрингия, Германия
Смерть
02.08.1982
Москва, город федерального значения Москва
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