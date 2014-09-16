Соколовская (Рукина) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Рукина) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

16.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколовский Леонид Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Леонид Владимирович

Смерть
16.09.2014
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище,сектор 20б
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