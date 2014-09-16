Соколовская (Рукина) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти16.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколовский Леонид Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2014
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище,сектор 20б