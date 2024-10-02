Bender Мина
Место рожденияСаратовская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bender Евгений
Отец ребёнка: Bender Alexander
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bender Александр
Отец ребёнка: Bender Alexander
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bender Alexander
Смерть
Неизвестно