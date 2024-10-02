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Bender Мина

Место рождения

Саратовская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bender Евгений

Отец ребёнка: Bender Alexander

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bender Александр

Отец ребёнка: Bender Alexander

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Alexander

Смерть
Неизвестно

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